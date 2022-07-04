В Каракалпакстане жителей призвали не выходить на улицу без надобности

CentralAsia (UZ) - Национальная гвардия Узбекистана призвала жителей и гостей Каракалпакстана соблюдать требования режима чрезвычайного положения, без оснований не выходить на улицу и не верить информации, распространяемой разными ресурсами.

Выступая на брифинге в воскресенье в Агентстве информации и массовых коммуникаций в Ташкенте, руководитель пресс-службы Нацгвардии Даврон Жуманазаров сказал, что после визита в Каракалпакстан президента ситуация в регионе стабилизировалась и жизнь возвращается в привычное русло.

Он напомнил, что в республике на месяц введено чрезвычайное положение и комендантский час с 21:00 до 7:00. Главой комендатуры назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.

Усилена охрана особо важных объектов. Ограничено движение транспорта, введены проверка документов граждан и досмотр их вещей. Ограничены въезд и выезд из Каракалпакстана.

«Все эти действия направлены на защиту жителей Каркалпакстана и обеспечение их прав и свобод», — отметил представитель Нацгвардии.

Он сообщил о функционировании круглосуточного телефона Нацгвардии, по которому можно получить информацию о режиме ЧП: 1215.

Даврон Жуманазаров также отметил, что задержаны граждане, распространявшие провокационную информацию и оказывавшие активное сопротивление законным действиям сотрудников правоохранительных органов.

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Мирзияев дважды прилетал в Нукус. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и Интернет.