Минздрав сообщил о тысячах госпитализированных после протестов в узбекском Нукусе

CentralAsia (UZ) - Тысячи человек госпитализированы после протестов в столице Каракалпакстана Нукусе против поправок в конституцию Узбекистана. Об этом сообщил глава Минздрава Каракалпакстана Султанбек Зияев.

«Тысячи раненых госпитализированы и проходят лечение. Им оказывается медицинская помощь», — сказал он изданию Daryo, не уточнив количество пострадавших. По его словам, больницы в Нукусе переполнены пациентами.

1 июля местные власти заявили, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. В пресс-службе узбекского президента сообщили о жертвах среди мирных жителей и правоохранителей, не уточнив их число. Протесты начались 1 июля после того, как власти представили проект новой конституции, предлагающий лишить регион суверенитета и права выйти из состава Узбекистана в результате референдума.