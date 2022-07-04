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Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска
Предыстория: Шойгу доложил Путину о взятии под контроль территории ЛНР

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отведены от Лисичанска. Минобороны РФ ранее заявило об установлении контроля над территорией ЛНР.

«Если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — сказал Зеленский в видеообращении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне, 3 июля, доложил президенту Владимиру Путину, что вооруженные силы полностью заняли территорию ЛНР (Россия признает независимость ЛНР в границах Луганской области Украины). Военное ведомство сообщало, что был установлен контроль над городом Лисичанск и над близлежащими населенными пунктами. Украинская армия заявила об отступлении из Лисичанска после тяжелых боев.

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