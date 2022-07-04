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В этом году на монгольском Наадаме выступят борцы из Внутренней Монголии, Тывы, Калмыкии и Бурятии

CentralAsia (MNG) -  В этом году Монголия отмечает 2231-летие образования Монгольской государственности, 816-летие образования Великой Монгольской империи, 101-ую годовщину Монгольской народной революции и 33-летие Монгольской демократической революции.

В середине лета тысячи спортсменов примут участие в исконно монгольских видах спорта — конных скачках, стрельбе из лука и борьбе.

В Монголии с 11 по 13 июля широко по всей стране будет отмечаться национальный праздник «Наадам», который является предметом гордости и неотъемлемой частью культуры монголов.

Как отмечают современные исследователи, этот национальный праздник появился в далеком прошлом, еще во времена процветания государства Хуннов (Гуннов). В то время считалось, что лошади-скакуны, сильнейшие борцы и меткая стрела были главным элементом государственной церемонии и инструментом защиты родины.

Программа мероприятий национального праздника начинается еще 7 июля на центральном стадионе с соревнований лучников в урианхайском и бурятском стиле, а 9 июля состоятся соревнования по стрельбе из лука среди детей.

Впервые в монгольской национальной борьбе будут бороться иностранцы, то есть этнические монгольские борцы России и Китая. Приедут самые многочисленные борцы, 15 спортсменов из Республики Тыва Российской Федерации, по 4 из Калмыкии и Бурятии. И еще 2 борца будут из Внутренней Монголии, КНР.

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