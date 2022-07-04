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Узбекистан начали качать, – Лукашенко о ситуации в Каракалпакстане
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (UZ) -  «Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что иностранцы приложили там свою руку», - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, высказываясь о ситуации в Каракалпакстане, пишет БЕЛТА.

«Вы посмотрите, как в воду смотрел, сегодня идет борьба не только за наше пространство постсоветское, европейскую часть. Сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши советские республики. Вы помните, после Казахстана я сказал: «Следующим будет Узбекистан, ребята, посмотрите, не прозевайте это». Мы многие факты приводили узбекам. Они даже как-то обиделись на меня, когда я на одном из саммитов это сказал. А что произошло вчера? Каракалпакская республика, около половины Узбекистана, якобы там что-то в Конституции не так отразили, – у них конституционный референдум будет. Вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили свою руку», – отметил президент Белоруссии.

По его словам, деструктивные силы не отстанут и от Казахстана, там очень сложная ситуация.

Лукашенко считает, что в ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за доминирование двух центров силы: США и Евросоюза с одной стороны и Китая - с другой.

«Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней. С одной стороны – европейцы, американцы, а с другой стороны – Китай, который сильно помогает Центральной Азии выжить, выстоять. И вот эта схватка будет в Центральной Азии. Посмотрите в ближайшее время. Симптомы этому уже появились», – сказал Лукашенко.

«Поэтому еще раз подчеркиваю, мир ошалел. Я вам это говорил еще в начале пандемии. Рукотворная – не рукотворная – это создание – пандемия, но мир будут делить. Прошло два с лишним года. Так и происходит», – подчеркнул он.

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