Протесты в Каракалпакстане: Работа аэропорта «Нукус» будет ограничена на время ЧП

CentralAsia (UZ) - Работа Нукусского аэропорта будет временно ограничена в период действия комендантского часа, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Из-за ввода чрезвычайного положения в Каракалпакстане и для обеспечения исполнения постановления президента работа аэропорта будет ограничена в период комендантского часа (с 21:00 до 07:00 по местному времени).

Авиакомпания проинформировала пассажиров о задержке рейсов.

С 3 июля по 2 августа в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение, введен ряд мер и временных ограничений.