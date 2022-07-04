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Протесты в Каракалпакстане: Работа аэропорта «Нукус» будет ограничена на время ЧП

CentralAsia (UZ) -  Работа Нукусского аэропорта будет временно ограничена в период действия комендантского часа, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Из-за ввода чрезвычайного положения в Каракалпакстане и для обеспечения исполнения постановления президента работа аэропорта будет ограничена в период комендантского часа (с 21:00 до 07:00 по местному времени).

Авиакомпания проинформировала пассажиров о задержке рейсов.

С 3 июля по 2 августа в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение, введен ряд мер и временных ограничений.

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