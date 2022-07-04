Протесты в Каракалпакстане: Работа аэропорта «Нукус» будет ограничена на время ЧП

- Узбекистан, политика
- 11:00, 04 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Работа Нукусского аэропорта будет временно ограничена в период действия комендантского часа, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Из-за ввода чрезвычайного положения в Каракалпакстане и для обеспечения исполнения постановления президента работа аэропорта будет ограничена в период комендантского часа (с 21:00 до 07:00 по местному времени).
Авиакомпания проинформировала пассажиров о задержке рейсов.
С 3 июля по 2 августа в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение, введен ряд мер и временных ограничений.
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