СМИ сообщают о стабилизации ситуации в Каракалпакстане (фото)

CentralAsia (UZ) - В Нукусе, где почти сутки гремели взрывы светошумовых средств и выстрелы, сегодня спокойно, передает издание Газета.uz.

По данным портала, в« больницах много раненых. Люди ищут родных среди погибших и задержанных. На улицах видны горевшие покрышки, следы крови. Завтра обещают запустить транспорт и открыть рынки».

Корреспондент «Газеты.uz» приехал в Нукус утром в воскресенье, 3 июля, то есть через два дня после начала массовых протестов. Как отмечает издание, он прошёлся по городу и запечатлел последствия событий последних дней.

«В городе сейчас спокойно, взрывов и выстрелов больше не слышно. На улицах видны сотрудники правоохранительных органов и военные. Автомобилей утром было не так уж много, днём их стало больше. Интернет включается периодически, но в основном он недоступен. Телефонная связь и SMS работают. К 18:00 на центральных улицах были сняты блокпосты и возобновлено движение транспорта», - передает корреспондент.

«На улицах подальше от центра были видны горевшие покрышки, следы крови и воды из водомётов, одежда и обувь, куски шашек и гранат, гильзы от патронов. В медучреждениях много раненых. Врачи говорят, что 2 июля скорые с ранеными приезжали очень часто, сегодня — реже», - отмечает издание.

Жители ищут родных среди пострадавших, погибших и задержанных. Некоторые рассказывают, что их дети, мужья, соседи просто находились на улице или вышли за продуктами, а сейчас о них ничего неизвестно. Они заявляют, что все они были безоружными.

Президент Шавкат Мирзиёев в воскресенье подтвердил, что в результатов протестов есть жертвы и среди мирного населения, и среди сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил, что «отдельные участники беспорядков пытались совершить столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, вторгнуться в охраняемые территории, бросали камни и разные предметы в здания», а «несколько групп совершили попытку захвата зданий ГУВД Нукуса и управления Национальной гвардии с целью завладения оружием».

В этот же день на встрече с жителями глава Нукуса Утемурат Панаев сообщил, что с понедельника в городе вновь начнут работать рынки, детсады и будет ездить общественный транспорт. Между тем, горожане сообщают, что из-за отсутствия интернета в магазинах не работают терминалы, но продавцы отпускают продукты, записывая данные покупателей. Жители также переживают, как они получат зарплаты на свои карты, если интернет и дальше не будет работать.

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Мирзиеев дважды прилетал в Нукус. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и Интернет.

Получение оперативной информации о том, что происходит в Каракалпакстане, проблематично, поскольку официальные узбекские СМИ не освещают происходящие события, а пользование социальными сетями затруднено.

Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский.

В ранние советские годы существовала Кара-Калпакская автономная область, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. В 1990 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Но в 1993 году был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. В этом договоре было закреплено право выхода из состава страны, прописанное также в действующей Конституции Узбекистана.

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