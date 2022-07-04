В Узбекистане журналистам не дали возможности восстановить всю картину событий в Каракалпакстане, - эксперт

CentralAsia (UZ) - По мнению политолога и узбекского эксперта, научного сотрудника Школы восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне Алишера Ильхамова, местным журналистам не дали возможности восстановить всю картину событий в столице Каракалпакстана - Нукусе по часам, чтобы понять как разворачивались события последних нескольких дней.

«Первая журналистская прикидка того, что произошло в Нукусе за последние 3-4 дня. Журналист Газеты.уз прибыл туда только сегодня утром, в воскресенье ( 3 июля - прим.ред.), в то время как основные события происходили 1-2 июля», - отмечает эксперт на своей странице в соцсетях.

«Из-за того, что никакому изданию не удалось отправить туда своих корреспондентов, пока никому из них не удалось восстановить всю картину по часам, чтобы понять как разворачивались события. Это и есть показатель ее пока еще невысокого уровня отечественной журналистики, Наверное, в этом конкретном случае - это вина не столько самих журналистов, сколько властей, которые возможно не допустили тех в Нукус в самую горячую фазу событий»,- пишет Ильхамов.

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Мирзиеев дважды прилетал в Нукус. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и Интернет.

Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский.

В ранние советские годы существовала Кара-Калпакская автономная область, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. В 1990 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Но в 1993 году был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. В этом договоре было закреплено право выхода из состава страны, прописанное также в действующей Конституции Узбекистана.