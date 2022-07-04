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В Узбекистане за сутки выявили 82 новых случая COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 4 июля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 241 122 человек. В течение прошедших суток зафиксировано 82 (накануне – 95) новых случая, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (17), Самаркандской (8) и Ферганской (8) областях.

За день выздоровели 39 человек (с начала пандемии 238230).

На лечении находится 1255 больных COVID-19.

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