В Узбекистане на 10 дней продлен срок обсуждения поправок в Конституцию

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане срок обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РУз» продлен еще на 10 дней — до 15 июля. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба Законодательной палаты Узбекистана.

В ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели вопрос, связанный с общественным обсуждением проекта «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РУз».

На заседании было предложено продлить срок общественного обсуждения законопроекта еще на 10 дней — до 15 июля. Данное предложение было одобрено большинством депутатов (один проголосовал против).

Отмечалось, что необходимость продления сроков обусловлена повышением активности граждан в выражении мнений касательно проекта конституционного закона, а также увеличением количества поступающих предложений.

Общественное обсуждение проекта новой редакции Конституции Узбекистана первоначально должно было закончиться 5 июля.

Ранее, в конце июня, в Каракалпакстане начались массовые протесты после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная»" а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Мирзиеев дважды прилетал в Нукус. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и интернет.

Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский.

В ранние советские годы существовала Кара-Калпакская автономная область, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. В 1990 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Но в 1993 году был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. В этом договоре было закреплено право выхода из состава страны, прописанное также в действующей Конституции Узбекистана.