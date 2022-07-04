В Узбекистане парламент принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана

CentralAsia (UZ) - Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны.

Иными словами, статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан оставили без изменений и сочли целесообразным сохранить действующие нормы.

Парламент взял во внимание предложение президента на этот счет, когда глава государства провел встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана.

Ранее Шавкат Мирзиёев объяснил массовые протесты в Нукусе и ввёл режим чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана, что накладывает целый список ограничений на местных жителей. Позже парламент Узбекистана одобрил введение режима ЧП в Каракалпакстане.

Также президент упрекнул депутатов за то, что не сообщили ему о недовольстве людей.

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Мирзиеев дважды прилетал в Нукус. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и интернет.