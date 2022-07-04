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Самолет Назарбаева вылетел в Турцию накануне его дня рождения, - КазТАГ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Самолет, закрепленный за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вылетел в Турцию, сообщают источники издания КазТАГ, знакомые с ситуацией.

Источник сообщил 3 июля, что Airbus A320 Neo госавиакомпании «Беркут», закрепленный за Назарбаевым, вылетел в турецкий Бодрум. Не исключается, что свой день рождения Елбасы отметит не на Родине.

Это не первый визит Назарбаева в Турцию. 9 марта, по приглашению президента страны, Назарбаев прибыл в Анталью. Это было первое появление Назарбаева на мировой политической арене после январских событий.

6 июля Назарбаеву исполнится 82 года. В этот день казахстанцы празднуют государственный праздник — День столицы. В этом году масштабные мероприятия не запланированы, при том, что каждый год праздник проходит с размахом.

10 июня сообщалось, что Назарбаев на этом же самолете вылетел в Россию на переговоры с Путиным, позже эта информация подтвердилась.

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