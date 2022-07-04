Программа мероприятий национального праздника Наадам-2022

CentralAsia (MNG) - Полная программа мероприятий Национального праздника Наадам, посвященного 2230-й и 2231-й годовщине образования первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщине Великой Монгольской империи, а также 100-й и 101-й годовщине Народной революции Монголии.
7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ:
9:00-19:00 часов: Соревнования лучников (урианхайский стиль), (площадка лучников на центральном стадионе)
8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА:
9:00-18:00 часов: Соревнования лучников (бурятский стиль), (площадка лучников на центральном стадионе)
11:00: Выставка живописи «Прекрасная Монголия».
9 ИЮЛЯ, СУББОТА:
08:00-18:00 часов: Первый тур состязаний по национальной игре в кости (шагай харваа), (палатка игр в кости на центральном стадионе)
09:00-18:00 часов: Соревнования детей-лучников, (площадка лучников на центральном стадионе)
11:30-21:00 часов: Культурный фестиваль «Дээлтэй Монгол» на главной площади Улан-Батора.
11:00-18:00 часов: Фотовыставка «Монгольская гордость» на главной площади Улан-Батора.
10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ:
8:00-11:00 часов: Скачки лошадей-четырехлеток (хязаалан) в местности Хой долоон худаг
08:00-22:00 часов: Второй тур состязаний по национальной игре в кости (шагай харваа), (палатка игр в кости на центральном стадионе)
8:30-14.30 часов: Первый тур состязаний лучников «Хана харваа», (площадка лучников на центральном стадионе)
10:00-11:00 часов: По случаю Дня национального флага состоится церемония водружения флага страны и военный парад, (главная площадь столицы)
13:00-13:30-Церемония возложения венков к памятнику полководцу Д.Сухбаатару, оказание почестей памятнику Чингис хаана, (главная площадь столицы)
14:00-16:30 часов: Скачки лошадей-трехлеток (шудлэн) в местности Хой долоо худаг
14:30-20:30 часов: Второй тур состязаний лучников «Хаан харваа»,(площадка лучников на центральном стадионе)
15:00 - 18:00 часов: Праздничный концерт, посвященный национальному празднику Наадам, 2230-ю и 2231-летию образования Монгольской государственности, 815-й и 816-й годовщине Великой Монгольской империи, а также 100-ю и 101-у годовщине Народной революции Монголии, (Центральный дворец культуры)
21:00-23:00 часов: Праздничный концерт, (Главная площадь столицы)
11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК:
8:00-11:30 часов: Скачки жеребцов, (местность Хой долоо худаг)
8:00-11:00 – Второй тур состязаний по национальной игре в кости, (палатка лучников на центральном стадионе)
9:00-17.00 часов: Фестиваль кумыса в местности Хой долоо худаг
9:30 часов: Церемония шествия Государственного флага Монголии из Государственной резиденции на Центральный стадион Улаанбаатара, речь на открытии праздника Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа и оказание почестей госфлагу (Центральный стадион)
11:10 - Официальное открытие национального праздника Наадам (по специальной программе, центральный стадион)
11:40-12.40 часов: Официальное открытие состязаний по национальной игре в кости, (палатка игры в кости на центральном стадионе)
13:00-22.00 часов: Соревнования по национальной игре в кости, (групповые игры, палатка игры в кости на центральном стадионе)
13:00-17:00 часов: Соревнования по национальной борьбе (первый тур, центральный стадион)
13:00-16:00 часов: Состязания по национальной борьбе среди детей, (первый тур, центральный стадион)
13:30-14:00 часов: Церемония традиционного выпуска стрел из лука глав трех ветвей власти, Объединенное показательное выступление лучников, (центральный стадион)
14:00 часов: Церемония открытия национального праздника Наадам в местности Хой долоон худаг (по специальной программе)
14:00-17:00 часов: Скачки взрослых скакунов, (местность Хой долоо худаг)
14:30-17:30 часов: Финал соревнований лучников «Хаан харваа», (площадка лучников на центральном стадионе)
14:00-14:30 часов: Посещение глав трех ветвей власти площадки соревнований по национальной игре в кости (палатка игры в кости на центральном стадионе)
16:20-18:00 часов: Состязания детей – борцов, (второй тур, центральный стадион)
17:10-20:00 часов: Состязания по национальной борьбе, (второй тур, центральный стадион)
17:30-21:30 часов: Состязания по стрельбе из лука «Хасаа харваа», (первый тур, площадка лучников на центральном стадионе)
23:00 часов: Праздничный салют на площади Д.Сухбаатара, (пригородный район Баянхошуу, Маахуур толгой)
12 ИЮЛЯ, СРЕДА:
07:00-10:30 часов: Конные скачки пятилеток (соёолон), (местность Хой долоо худаг)
07:00-12:00 часов: Соревнования по стрельбе из лука-хасаа харваа (полуфинал, площадка лучников на центральном стадионе)
8:00-11:00 часов: Полуфинал соревнований по национальной игре в кости, (палатка игры в кости на центральном стадионе)
09:00-11:00 часов: Соревнования по национальной борьбе, (третий тур, центральный стадион)
10:00-11:00 часов: Состязания детей-борцов, (третий тур, центральный стадион)
9:00-17:00 часов: Фестиваль кумыса в местности Хой долоон худаг
0:30-12:30 часов: Конные скачки двухлеток (даага), (местность Хой долоо худаг)
11:20-12:40 часов: Соревнования по национальной борьбе, (четвертый тур, центральный стадион)
11:20-12:40 часов: Состязания детей-борцов, (четвертый тур, центральный стадион)
11:00-14:00 часов: Соревнования по национальной игре в кости (финальный тур, палатка игры в кости на центральном стадионе)
12:00-14:00 часов: Соревнования по стрельбе из лука-хасаа харваа (финальный тур, площадка лучников на центральном стадионе)
14:00-15:30 часов: Церемония вручения наград лучшим игрокам национальной игры в кости,(палатка игры в кости на центральном стадионе)
14:00-14:30 часов: Соревнования по национальной стрельбе из лука среди 16 лучших лучников, (площадка лучников на центральном стадионе)
14:30-15:10 часов: Соревнования по национальной борьбе, (пятый тур, центральный стадион)
15:10-15:30 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награды и звания лучшим лучникам по стрельбе из лука и игрокам по национальной игре в кости, (центральный стадион)
15:30-16:20 часов: Соревнования по национальной борьбе, (шестой тур, центральный стадион)
15:20-16:00 часов: Состязания детей-борцов, (пятый тур, центральный стадион)
16:10-16:40 часов: Церемония вручения наград победителям конных скачек. Президент Монголии Х.Баттулга вручит подарки детям-победителям скачек, (центральный стадион)
16:20-16:40 часов: Состязания детей-борцов, (шестой тур, центральный стадион)
16:40-17:20 часов: Соревнования по национальной борьбе, (седьмой тур, центральный стадион)
17:30-17:40 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награду борцам, удостоившимся званий «Улсын начин» (Сокол) (первое низшее название, присваиваемое борцам на Наадаме), «Улсын харцага» (Ястреб), (центральный стадион)
17:40-18:40 часов: Соревнования по национальной борьбе, (восьмой тур, центральный стадион)
18:30-19:00 часов: Состязания детей-борцов, (седьмой тур, центральный стадион)
19:10-19:20 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награду борцам, удостоившимся звания «Улсын заан» (Слон), (центральный стадион)
19:20-19:50 часов: Соревнования по национальной борьбе, (девятый тур, центральный стадион)
19:50-20:00 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит призы и награды победителям состязаний по национальной борьбе, (центральный стадион)
20:00 часов: Президент Монголии Х.Баттулга выступит на закрытии официальной части праздничных мероприятий, (центральный стадион)
20:10 часов: Закрытие официальной части праздника Наадам, церемония шествия Государственного флага Монголии из центрального стадиона в Государственную резиденцию (центральный стадион)
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Площадь Сухэ-Батора
9-10 июля
11:00-21:00 Фотовыставки «Гордость Монголии» и «По родине Чингисхана».
Центральный стадион
11-12 июля
11:00-21:00 Фотовыставки «Гордость Монголии» и «По родине Чингисхана».
Хои Долоон Худаг
11-12 июля
11:00-21:00 «Культурный Наадам»
22:00-00:00 Концерт «Ночь Улан-Батора-2022»
13 июля
10:00-18:00 «Наадам дрессировщиков лошадей»
22:00-00:00 Концерт «Ночь Улан-Батора-2022»
Центральный Дворец Культуры
12 июля
Концерт Государственного ансамбля Морин Хуур «Прекрасная Монголия»
Большой театр национального искусства
1-15 июля
17:00-19:00 Эксклюзивный концерт для туристов «Всемирно известное национальное искусство».
Дворец-музей Богд-Хана
12 июля
20:45-22:30 Концерт «Ночь Наадам»
Ансамбль Цагаан Лаваи
1-15 июля
18:00-19:00 Концерт народного творчества «Кочевая легенда».
Монгольский театральный музей
8-12 июля
16:00-17:00 Концерт народного творчества «Наследие, воскресшее в пещере».
18:00-19:00 Концерт народного творчества «Наследие, воскресшее в пещере».
Национальный парк развлечений
10-12 июля
20:00-21:00 Концерт народного творчества «Монгольская культура-монгольский наадам».
Художественная галерея Союза монгольских художников
28 июня-17 июля
10:00-18:00 Выставка лучших работ «Прекрасная Монголия».
Монгольская национальная галерея современного искусства
1-7 июля
09:00-18:00 Выставка «Чудо монгольских мастеров».
8-15 июля
09:00-18:00 «Легенда» выставка Д.Отгонтөгс
16-27 июля
09:00-18:00 Монгольская выставка современного искусства
Монгол Шилтгээн
7-10 июля
14:00-05:00 Музыкальный фестиваль Playtime
Музей Чингисхана
3 июля
09:00-18:00 Церемония открытия музея Чингисхана
8-15 июля
09:00-18:00 Выставки «Наследие Чингисхана», «Гуюк Хаан»
Монгольский национальный музей
8-15 июля
09:00-17:00 Выставка «Монгольские промыслы, деревянные сундуки»
Музей изобразительных искусств Занабазар
8-15 июля
09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев
Музей храма Чойжин-ламы
4 июля
19:00-00:00 Мероприятие «Ночной музей»
Дворец-музей Богд-Хана
8-15 июля
09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев
Монгольский театральный музей
8-15 июля
09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев
Монгольский военный музей
8-15 июля
09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев
Музей Улан-Батора
8-15 июля
09:00-18:00 Выставка «Хөрөг»