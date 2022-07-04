Программа мероприятий национального праздника Наадам-2022

CentralAsia (MNG) - Полная программа мероприятий Национального праздника Наадам, посвященного 2230-й и 2231-й годовщине образования первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщине Великой Монгольской империи, а также 100-й и 101-й годовщине Народной революции Монголии.

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ:

9:00-19:00 часов: Соревнования лучников (урианхайский стиль), (площадка лучников на центральном стадионе)

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА:

9:00-18:00 часов: Соревнования лучников (бурятский стиль), (площадка лучников на центральном стадионе)

11:00: Выставка живописи «Прекрасная Монголия».

9 ИЮЛЯ, СУББОТА:

08:00-18:00 часов: Первый тур состязаний по национальной игре в кости (шагай харваа), (палатка игр в кости на центральном стадионе)

09:00-18:00 часов: Соревнования детей-лучников, (площадка лучников на центральном стадионе)

11:30-21:00 часов: Культурный фестиваль «Дээлтэй Монгол» на главной площади Улан-Батора.

11:00-18:00 часов: Фотовыставка «Монгольская гордость» на главной площади Улан-Батора.

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ:

8:00-11:00 часов: Скачки лошадей-четырехлеток (хязаалан) в местности Хой долоон худаг

08:00-22:00 часов: Второй тур состязаний по национальной игре в кости (шагай харваа), (палатка игр в кости на центральном стадионе)

8:30-14.30 часов: Первый тур состязаний лучников «Хана харваа», (площадка лучников на центральном стадионе)

10:00-11:00 часов: По случаю Дня национального флага состоится церемония водружения флага страны и военный парад, (главная площадь столицы)

13:00-13:30-Церемония возложения венков к памятнику полководцу Д.Сухбаатару, оказание почестей памятнику Чингис хаана, (главная площадь столицы)

14:00-16:30 часов: Скачки лошадей-трехлеток (шудлэн) в местности Хой долоо худаг

14:30-20:30 часов: Второй тур состязаний лучников «Хаан харваа»,(площадка лучников на центральном стадионе)

15:00 - 18:00 часов: Праздничный концерт, посвященный национальному празднику Наадам, 2230-ю и 2231-летию образования Монгольской государственности, 815-й и 816-й годовщине Великой Монгольской империи, а также 100-ю и 101-у годовщине Народной революции Монголии, (Центральный дворец культуры)

21:00-23:00 часов: Праздничный концерт, (Главная площадь столицы)

11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК:

8:00-11:30 часов: Скачки жеребцов, (местность Хой долоо худаг)

8:00-11:00 – Второй тур состязаний по национальной игре в кости, (палатка лучников на центральном стадионе)

9:00-17.00 часов: Фестиваль кумыса в местности Хой долоо худаг

9:30 часов: Церемония шествия Государственного флага Монголии из Государственной резиденции на Центральный стадион Улаанбаатара, речь на открытии праздника Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа и оказание почестей госфлагу (Центральный стадион)

11:10 - Официальное открытие национального праздника Наадам (по специальной программе, центральный стадион)

11:40-12.40 часов: Официальное открытие состязаний по национальной игре в кости, (палатка игры в кости на центральном стадионе)

13:00-22.00 часов: Соревнования по национальной игре в кости, (групповые игры, палатка игры в кости на центральном стадионе)

13:00-17:00 часов: Соревнования по национальной борьбе (первый тур, центральный стадион)

13:00-16:00 часов: Состязания по национальной борьбе среди детей, (первый тур, центральный стадион)

13:30-14:00 часов: Церемония традиционного выпуска стрел из лука глав трех ветвей власти, Объединенное показательное выступление лучников, (центральный стадион)

14:00 часов: Церемония открытия национального праздника Наадам в местности Хой долоон худаг (по специальной программе)

14:00-17:00 часов: Скачки взрослых скакунов, (местность Хой долоо худаг)

14:30-17:30 часов: Финал соревнований лучников «Хаан харваа», (площадка лучников на центральном стадионе)

14:00-14:30 часов: Посещение глав трех ветвей власти площадки соревнований по национальной игре в кости (палатка игры в кости на центральном стадионе)

16:20-18:00 часов: Состязания детей – борцов, (второй тур, центральный стадион)

17:10-20:00 часов: Состязания по национальной борьбе, (второй тур, центральный стадион)

17:30-21:30 часов: Состязания по стрельбе из лука «Хасаа харваа», (первый тур, площадка лучников на центральном стадионе)

23:00 часов: Праздничный салют на площади Д.Сухбаатара, (пригородный район Баянхошуу, Маахуур толгой)

12 ИЮЛЯ, СРЕДА:

07:00-10:30 часов: Конные скачки пятилеток (соёолон), (местность Хой долоо худаг)

07:00-12:00 часов: Соревнования по стрельбе из лука-хасаа харваа (полуфинал, площадка лучников на центральном стадионе)

8:00-11:00 часов: Полуфинал соревнований по национальной игре в кости, (палатка игры в кости на центральном стадионе)

09:00-11:00 часов: Соревнования по национальной борьбе, (третий тур, центральный стадион)

10:00-11:00 часов: Состязания детей-борцов, (третий тур, центральный стадион)

9:00-17:00 часов: Фестиваль кумыса в местности Хой долоон худаг

0:30-12:30 часов: Конные скачки двухлеток (даага), (местность Хой долоо худаг)

11:20-12:40 часов: Соревнования по национальной борьбе, (четвертый тур, центральный стадион)

11:20-12:40 часов: Состязания детей-борцов, (четвертый тур, центральный стадион)

11:00-14:00 часов: Соревнования по национальной игре в кости (финальный тур, палатка игры в кости на центральном стадионе)

12:00-14:00 часов: Соревнования по стрельбе из лука-хасаа харваа (финальный тур, площадка лучников на центральном стадионе)

14:00-15:30 часов: Церемония вручения наград лучшим игрокам национальной игры в кости,(палатка игры в кости на центральном стадионе)

14:00-14:30 часов: Соревнования по национальной стрельбе из лука среди 16 лучших лучников, (площадка лучников на центральном стадионе)

14:30-15:10 часов: Соревнования по национальной борьбе, (пятый тур, центральный стадион)

15:10-15:30 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награды и звания лучшим лучникам по стрельбе из лука и игрокам по национальной игре в кости, (центральный стадион)

15:30-16:20 часов: Соревнования по национальной борьбе, (шестой тур, центральный стадион)

15:20-16:00 часов: Состязания детей-борцов, (пятый тур, центральный стадион)

16:10-16:40 часов: Церемония вручения наград победителям конных скачек. Президент Монголии Х.Баттулга вручит подарки детям-победителям скачек, (центральный стадион)

16:20-16:40 часов: Состязания детей-борцов, (шестой тур, центральный стадион)

16:40-17:20 часов: Соревнования по национальной борьбе, (седьмой тур, центральный стадион)

17:30-17:40 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награду борцам, удостоившимся званий «Улсын начин» (Сокол) (первое низшее название, присваиваемое борцам на Наадаме), «Улсын харцага» (Ястреб), (центральный стадион)

17:40-18:40 часов: Соревнования по национальной борьбе, (восьмой тур, центральный стадион)

18:30-19:00 часов: Состязания детей-борцов, (седьмой тур, центральный стадион)

19:10-19:20 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награду борцам, удостоившимся звания «Улсын заан» (Слон), (центральный стадион)

19:20-19:50 часов: Соревнования по национальной борьбе, (девятый тур, центральный стадион)

19:50-20:00 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит призы и награды победителям состязаний по национальной борьбе, (центральный стадион)

20:00 часов: Президент Монголии Х.Баттулга выступит на закрытии официальной части праздничных мероприятий, (центральный стадион)

20:10 часов: Закрытие официальной части праздника Наадам, церемония шествия Государственного флага Монголии из центрального стадиона в Государственную резиденцию (центральный стадион)

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Площадь Сухэ-Батора

9-10 июля

11:00-21:00 Фотовыставки «Гордость Монголии» и «По родине Чингисхана».

Центральный стадион

11-12 июля

11:00-21:00 Фотовыставки «Гордость Монголии» и «По родине Чингисхана».

Хои Долоон Худаг

11-12 июля

11:00-21:00 «Культурный Наадам»

22:00-00:00 Концерт «Ночь Улан-Батора-2022»

13 июля

10:00-18:00 «Наадам дрессировщиков лошадей»

22:00-00:00 Концерт «Ночь Улан-Батора-2022»

Центральный Дворец Культуры

12 июля

Концерт Государственного ансамбля Морин Хуур «Прекрасная Монголия»

Большой театр национального искусства

1-15 июля

17:00-19:00 Эксклюзивный концерт для туристов «Всемирно известное национальное искусство».

Дворец-музей Богд-Хана

12 июля

20:45-22:30 Концерт «Ночь Наадам»

Ансамбль Цагаан Лаваи

1-15 июля

18:00-19:00 Концерт народного творчества «Кочевая легенда».

Монгольский театральный музей

8-12 июля

16:00-17:00 Концерт народного творчества «Наследие, воскресшее в пещере».

18:00-19:00 Концерт народного творчества «Наследие, воскресшее в пещере».

Национальный парк развлечений

10-12 июля

20:00-21:00 Концерт народного творчества «Монгольская культура-монгольский наадам».

Художественная галерея Союза монгольских художников

28 июня-17 июля

10:00-18:00 Выставка лучших работ «Прекрасная Монголия».

Монгольская национальная галерея современного искусства

1-7 июля

09:00-18:00 Выставка «Чудо монгольских мастеров».

8-15 июля

09:00-18:00 «Легенда» выставка Д.Отгонтөгс

16-27 июля

09:00-18:00 Монгольская выставка современного искусства

Монгол Шилтгээн

7-10 июля

14:00-05:00 Музыкальный фестиваль Playtime

Музей Чингисхана

3 июля

09:00-18:00 Церемония открытия музея Чингисхана

8-15 июля

09:00-18:00 Выставки «Наследие Чингисхана», «Гуюк Хаан»

Монгольский национальный музей

8-15 июля

09:00-17:00 Выставка «Монгольские промыслы, деревянные сундуки»

Музей изобразительных искусств Занабазар

8-15 июля

09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев

Музей храма Чойжин-ламы

4 июля

19:00-00:00 Мероприятие «Ночной музей»

Дворец-музей Богд-Хана

8-15 июля

09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев

Монгольский театральный музей

8-15 июля

09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев

Монгольский военный музей

8-15 июля

09:00-18:00 Выставка лучших произведений из фондов музеев

Музей Улан-Батора

8-15 июля

09:00-18:00 Выставка «Хөрөг»

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