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В Каракалпакстане в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, задержаны 516, - Генпрокуратура РУз

CentralAsia (UZ) -  В Нукусе в результате массовых беспорядков пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, 18 человек скончались от полученных тяжких травм. Об этом 4 июля в ходе брифинга в Ташкенте сообщил представитель Генпрокуратуры Узбекистана.

Начальник информационной службы Нацгвардии Даврон Джуманазаров отметил, что 516 граждан, задержанных на месте беспорядков 1-2 июля, переданы в УВД. В их отношении ведутся следственные действия, часть из них допрашивают, а к некоторым применили административные меры.

По его словам, на штрафную площадку разместили 12 автомобилей. В Нукусе в ходе несения патрульной службы задержано 58 человек, не соблюдающих комендантский час. Из них на 28 человек составлены административные протоколы по статье 204 УК (Нарушение требований режима чрезвычайного положения), с остальными провели профилактические беседы и отпущены после 7:00 часов.

В результате массовых беспорядков 1-2 июля в больницы с различными травмами обратились 243 гражданина, 149 из них оказали первую помощь и разрешили продолжить лечение дома. В настоящее время в больницах проходят лечение 94 пациента, некоторые из них находятся в критическом состоянии, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Например, командир Куриклашского отделения Национальной гвардии Каракалпакстана получил три огнестрельных ранения в грудь, еще один командир того же отделения получил эпический перелом левой голени, 1 военнослужащий Джизакского управления Нацгвардии получил открытую черепно-мозговую травму, а сержант управления национальной гвардии Ташкента находится на лечении из-за открытой черепно-мозговой травмы, рассказал Жуманазаров.

Сейчас во всем Каракалпакстане действует режим ЧП. Комендант Каракалпакстана Джураев заявил, что ситуация взята под полный контроль.

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