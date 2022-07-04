Что известно о Каракалпакстане?

CentralAsia (UZ) - Республика Каракалпакстан — суверенная республика в составе Узбекистана. Это самый крупный регион страны. Его площадь — 166,6 тыс. кв. м (около 40% территории Узбекистана).

Каракалпакстан находится на северо-западе Узбекистана, в низовьях реки Амударьи, на южном берегу Аральского моря. На юго-западе республика соединяется с пустыней Каракум, на северо-западе находится плато Устюрт, на северо-востоке расположена пустыня Кызылкум.

Численность населения составляет более 1 млн 889 тыс. 800 человек. В республике два официальных языка: каракалпакский и узбекский.

Каракалпакстан имеет парламентскую форму правления. У нее есть своя Конституция, флаг, герб и гимн. Конституция и законы Каракалпакстана соответствуют законодательству Узбекистана.

Руководит республикой председатель Жокаргы Кенеса (парламента). С октября 2020 года эту должность занимает Мурат Камалов.