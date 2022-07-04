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Токаев и Мирзиеев обсудили ситуацию в регионе

CentralAsia (UZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 июля провел телефонный разговор с президентом Узбекистана, передает Акорда. Президенты обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Как сообщается, Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. «Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане», - передает Акорда.

Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей Консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.

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