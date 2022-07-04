Токаев поддержал принятые Мирзиеевым меры для стабилизации ситуации в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Как сообщалось ранее, 4 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Однако пресс-служба казахстанского лидера не сообщает о том, был ли в ходе беседа затронут вопрос о ситуации в Каракалпакстане.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, в ходе беседы «президент Казахстана выразил полную поддержку принятым главой нашего государства решительным мерам по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане».

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продукции.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам многостороннего регионального сотрудничества в контексте подготовки к очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

С удовлетворением отмечены результаты трехсторонних переговоров правительственных делегаций Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, состоявшихся на прошлой неделе в городе Бишкеке.