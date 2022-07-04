Россия снимает все ковидные ограничения на границе с 15 июля

CentralAsia (CA) - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р»,- говорится в сообщении.