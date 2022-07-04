Генпрокуратура Узбекистана раскрыла подробности массовых беспорядков в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 4 июля прошел брифинг с участием представителей Генпрокуратуры Узбекистана, которые озвучили официальную версию массовых беспорядков в столице Каракалпакстана, прошедших 1 и 2 июля.

По данным Генпрокуратуры РУз, 2 июля в 14:45 около 300 человек из Нукусского района двинулись в сторону города Нукус.

Не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, они изъяли у 50 сотрудников Национальной гвардии, несущих службу на блокпосту в Нукусе, спецсредства (рацию, дубинку, каску, шумовую гранату, щит), — сказал прокурор департамента Генпрокуратуры Аброр Маматов.

По словам Аброра Маматова, в тот же день на военный пост в Ходжейлинском районе неизвестные организовали нападение с изъятием оружия, а также напали на «Международный аэропорт Нукус», на реабилитационный центр Нукуса, где содержатся заключенные, и на здание ОВД.

«Во время массовых беспорядков в Нукусе возле кафе Las Vegas подожгли грузовой автомобиль MAN, у центральной мечети — автомобиль «КамАЗ» и вагон в Шуманайском районе. Также пострадали мост у канала «Дустлик» возле спорткомплекса и множество других зданий, дорог, заборов в Нукусе», — отметил он.

Как сообщалось ранее, по официальным данным, в ходе беспорядков 516 человек задержаны по подозрению в участии в них, 243 человека доставлены в больницу, 149 работникам оказана первая помощь, 18 человек скончались от полученных тяжких травм. Всего в больницах в тяжелом состоянии находятся 94 пациента, среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов. В ночь с 3 на 4 июля, 110 граждан были задержаны на улицах и переданы в органы внутренних дел.