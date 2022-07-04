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Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков, прошедших 1–2 июля в Нукусе - столице Каракалпакстана, по ч. 4 ст. 159 УК РУз (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), а также другим статьям. Об этом на брифинге в штабе АИМК сообщил представитель Генпрокуратуры РУз Аброр Маматов.

Согласно ч. 4 ст. 159 УК РУз, заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет.

Следствие проводят сотрудники СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Нацгвардии.

Деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом.

«Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания», — сказал прокурор отдела Генпрокуратуры РУз Аброр Маматов.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков в Каракалпакстане 1 и 2 июля пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, 18 человек скончались от полученных тяжких травм. Об этом 4 июля в ходе брифинга в Ташкенте сообщил представитель Генпрокуратуры Узбекистана.

Сейчас во всем Каракалпакстане действует режим ЧП. Комендант Каракалпакстана Джураев заявил, что ситуация взята под полный контроль.

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