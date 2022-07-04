Садыр Жапаров поддержал принятые Мирзиеевым действия в Каракалпакстане,- пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июля провел телефонный разговор с лидером Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы РУз.

Были обсуждены актуальные вопросы широкой повестки дня узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

«Президент Садыр Жапаров полностью поддержал принятые главой Узбекистана решительные действия в целях пресечения попыток дестабилизации ситуации в Каракалпакстане. Особо отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела другого государства», - сообщила пресс-служба.

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, включая вопросы подготовки к предстоящему саммиту стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ате.

Условлено о проведении в ближайшее время целого ряда совместных мероприятий, направленных на продвижение договоренностей по ключевым направлениям.

Подчеркнута взаимная заинтересованность в ускорении проработки крупных инфраструктурных проектов в сфере развития региональных транспортных коридоров и энергетической инфраструктуры.

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Президент Шавкат Мирзиеев прилетал в Нукус 1 и 2 июля. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и Интернет.

4 июля парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны.

По официальным данным в результате массовых беспорядков пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, 18 человек скончались от полученных тяжких травм.