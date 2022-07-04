В Узбекистане прошло заседание совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

CentralAsia (UZ) - С 20 июня по 1 июля 2022 года в Ташкенте прошло заседание правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

На переговорах стороны продолжили согласование и утверждение проектов итоговых документов демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, прилагаемых к договору между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

Следующее заседание комиссии запланировано в Казахстане.