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В Узбекистане прошло заседание совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

CentralAsia (UZ) -  С 20 июня по 1 июля 2022 года в Ташкенте прошло заседание правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

На переговорах стороны продолжили согласование и утверждение проектов итоговых документов демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, прилагаемых к договору между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

Следующее заседание комиссии запланировано в Казахстане.

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