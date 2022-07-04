Песков прокомментировал события в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, события в Каракалпакстане — это внутреннее дело Узбекистана, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Кремле не сомневаются, что проблемы будут урегулированы при активной работе руководства.

«Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы», — заявил Песков.

Ранее Токаев дал оценку действиям Мирзиёева в Каракалпакстане. Также с президентом поговорил глава Кыргызстана.

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Президент Шавкат Мирзиеев прилетал в Нукус 1 и 2 июля. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и Интернет.

4 июля парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны.

По официальным данным в результате массовых беспорядков пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, 18 человек скончались от полученных тяжких травм.