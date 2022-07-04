Узбекистан увлекся конституционной реформой и спровоцировал всплеск сепаратизма в Каракалпакстане, - «Медиазона»

CentralAsia (UZ) - Каракалпакстан — независимая республика в составе Узбекистана, о существовании которой до 2022 года за пределами Центральной Азии мало кто догадывался, — за несколько дней превратилась в эпицентр народных волнений и стала известной на весь мир. Местные жители, недовольные поправками в Конституцию страны, лишающими регион суверенитета, вышли на улицы. Руководство Каракалпакстана обвинило «отдельных граждан» в попытке захвата власти, силовики для разгона толпы применили резиновые пули и светошумовые гранаты. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о введении в Каракалпакстане чрезвычайного положения, но поправки решил отменить. «Медиазона» попыталась восстановить хронику событий и выяснить, почему обычно спокойный регион решился на протест.

На ровном месте

25 июня пресс-служба парламента Узбекистана обнародовала список поправок в Конституцию. Среди почти 200 изменений главным является увеличение президентского срока с пяти до семи лет. По мнению многих экспертов, остальные пункты не носят кардинального характера и призваны, прежде всего, «скрыть» основную реформу.

Однако власти получили социальный взрыв на ровном месте. Причиной тому стали поправки, касающиеся статуса Каракалпакстана. Изменениями предполагалось убрать слово «суверенный» и запретить жителям автономии выход из состава Узбекистана путем проведения внутреннего референдума.

Журналистка нукусского онлайн-издания Makan.uz Лалагул Каллыханова опубликовала статью, в которой жестко выступила против конституционной реформы. Более того, 1 июля в телеграм-канале Makan.uz появилось открытое письмо в адрес ООН, ОБСЕ, посольств США, Великобритании и Германии в Ташкенте и других организаций. В документе все та же Каллыханова просит международное сообщество помочь с организацией референдума по мирному выходу Каракалпакстана из состава Узбекистана.

На это письмо обратил внимание ташкентский блогер Ферузхан Якубходжаев, который в своем канале «Наблюдения под чинарой» написал, что Makan.uz «транслирует сепаратизм». К слову, этот нукусский источник опубликовал фото с акции протеста вечером 1 июля, но после этого «замолчал». В интернете даже появилась информация о смерти Каллыхановой, что оказалось фейком.

Между тем, ситуация вышла за пределы перепалок в интернете. Сайт Turkmen.news со ссылкой на жителей Каракалпакстана еще 30 июня написал об акциях протеста в городах Чимбае и Муйнаке. Источники издания говорили, что в республику были стянуты дополнительные подразделения Нацгвардии из других областей Узбекистана.

1 июля волнения дошли до административного центра Каракалпакстана — Нукуса. По информации узбекского МВД, примерно в 15:00 часов горожане провели шествие, которое завершилось митингом на дехканском рынке. Силовое ведомство, опубликовавшее пресс-релиз, вечером того же дня, заверило, что порядок в городе восстановлен.

Каракалпакстан — суверенная республика в составе Узбекистана. Столица — Нукус. Хотя в Каракалпакстане проживают лишь около двух миллионов человек, что составляет всего 7% от населения Узбекистана, его площадь занимает около 40% территории страны. Республика имеет свои флаг, герб, Конституцию. Почти вся ее территория находится в Приаралье, зоне экологического бедствия, связанного с высыханием Аральского моря.

До 1930 года Кара-Калпакская область входила в состав Казахской автономной советской социалистической республики, но затем перешла под юрисдикцию РСФСР. В 1936-м регион вошел в состав Узбекской ССР.

После распада Советского Союза Каракалпакстан остался в составе Узбекистана. С ноября 1991 по июнь 1992 года в республике был свой президент. Но затем эту должность упразднили, а руководителем региона стал председатель Верховного совета (впоследствии Жокаргы Кенеса) Каракалпакстана.

9 января 1993 года Узбекистан и Каракалпакстан подписали межгосударственный договор «О вхождении Республики Каракалпакстан в состав Республики Узбекистан» сроком на 20 лет. То есть, в 2013 году должен был состояться референдум по вопросу, оставаться ли республике в составе Узбекистана. Но никакого плебисцита так и не случилось, а о сроках договора власти предпочли умолчать.

Несмотря на то, что все годы независимости Узбекистана, официальный Ташкент последовательно вытеснял каракалпаков из структур местной власти, назначая туда людей из других регионов, межэтнических конфликтов в республике удавалось избежать. Исключение составляет разве что инцидент в Чимбае в 2010 году.

Однако в соцсетях информация о столкновениях протестующих с отрядами ОМОН появлялась и 1 июля, и на следующий день. Очевидцы писали, что милиция применяет слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Поступала информация о погибших и раненых, очевидцы утверждали, что правоохранительные органы проводят массовые задержания.

Информацию о стычках можно было найти только в соцсетях и в каналах зарубежных СМИ, например, казахстанских или туркменистанских. Власти Узбекистана еще за несколько дней до беспорядков в Нукусе ограничили доступ к мобильному интернету по всему Каракалпакстану. Поэтому нельзя точно определить, в какое время было снято то или иное видео с места событий — файлы отправлялись с задержкой.

Тем не менее, судя по кадрам, волнения не утихали всю ночь. Интернет облетело видео, на котором одна из улиц Нукуса буквально залита кровью. Однако позже эксперты-криминалисты объяснили это тем, что для разгона толпы применяли окрашенную в красный цвет воду. По их словам, это стандартная практика, когда в водометы добавляют краску, чтобы потом определить участников демонстрации.

Ташкентское издание Hook.report опубликовало информацию, по крайней мере, об одном погибшем участнике митинга, в которого попала дымовая шашка, брошенная сотрудником спецназа. Между тем, в казахстанских СМИ сообщалось о 20 убитых и нескольких сотнях задержанных.

2 июля с официальным заявлением выступили власти Каракалпакстана. Они признали, что накануне была «попытка захвата органов государственного управления». В региональном МВД добавили, что все «провокаторы» и «организаторы беспорядков» задержаны.

Одним из лидеров нукусских протестов можно считать местного юриста и блогера Даулетмурата Тажимуратова. Именно он, выступая на собрании на территории дехканского рынка, пообещал, что, если Ташкент не изменит планы по конституционным поправкам, то 5 июля, когда завершится обсуждение реформы, в Нукусе будет организован масштабный митинг за выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

По данным Makan.uz, активиста задержали вечером 1 июля. Причем, в его доме оказались выбиты стекла, на полу остались следы крови. По одной версии, Тажимуратова держали в здании республиканского управления Службы государственной безопасности, по другой — в городском отделе внутренних дел. Спустя несколько часов власти, уступив требованиям толпы, отпустили Тажимуратова. Но, по информации Hook.report, в 4 утра 2 июля блогера и его сторонников снова задержали, их поместили в автобусы и увезли в неизвестном направлении.

Вечером 2 июля в Нукус прилетели президент Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Президент провел встречу с местным руководством и старейшинами, после чего объявил об отмене спорных поправок. «С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ночью президент вернулся в Ташкент, однако уже через несколько часов борт номер один вновь взял курс на Нукус. На этот раз представители силовых ведомств отчитались Мирзиееву, что обстановка республике нормализовалась и остается спокойной. Это подтвердили и местные жители, выложившие в соцсети кадры безлюдных улиц столицы Каракалпакстана.

Кто виноват?

Президент Мирзиеев оперативно нашел виновных в нукусских беспорядках. Он обвинил депутатов парламента Каракалпакстана, которые не донесли до главы государства, что люди против поправок, ограничивающих свободу выбора. «Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена», — констатировал руководитель Узбекистана.

Ташкентский журналист и блогер Никита Макаренко пошел дальше и посчитал, что в каракалпакской трагедии виноваты, прежде всего, депутаты Олий Мажлиса, ведь они единогласно утвердили поправки в Конституцию. «Ни один депутат не засомневался ни в чем. Ни один. Никто не обсудил ничего со своими избирателями. Никак. Нигде. Их политическая компетентность равна нулю», — написал общественный деятель.

Политолог Алишер Ильхамов также возложил вину на чиновников, которые, по его словам, «сами по глупости открыли ящик Пандоры». «Было только рвение накидать настолько много изменений в основной закон страны, чтобы потом, уже на следующем этапе обосновать необходимость обнуления президентских сроков Мирзиеева, и сделать это на том основании, что у нас якобы сложилась новая конституционно-правовая реальность», — написал политолог в фейсбуке.

По мнению Ильхамова, узбекские реформаторы явно переусердствовали и не сумели спрогнозировать реакцию жителей Каракалпакстана на изменения. Он также считает, что косвенно причастен к кризису в Каракалпакстане даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Что касается пункта о суверенитете Каракалпакстана, то он, на мой взгляд, возник в самый последний момент. Поводом видимо стало выступление Токаева на Петербургском форуме, где он подверг критике положение о праве народов на самоопределение, которое является одной из норм международного права. И тут, скорее всего, кого-то в нашей комиссии осенило, а давайте, мол, введем и этот пункт», — предположил политолог.

Депутат Олий Мажлиса от партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров сообщил, что по наблюдениям его соратников, основная часть недовольных поправками — это каракалпаки, находящиеся за рубежом. «Это наводит на мысль, что кто-то манипулирует этой ситуацией извне», — рассказал политик в интервью изданию Kun.uz.

О «заграничном следе» событий в Нукусе говорил и Мирзиеев. По его словам, те демонстранты, которые брали в руки оружие, контролировались извне, и все они будут наказаны.

И только по версии МВД Узбекистана виноваты в сложившемся сами протестующие, которые «неправильно истолковали конституционные реформы».

Когда президент Узбекистана 2 июля прилетел в Каракалпакстан, у многих появились ассоциации с событиями 2005 года в Андижане. Тогда после прибытия на место протестов Ислама Каримова силовики начали жестоко подавлять бунты, что привело к сотням жертв.

Самые масштабные протестные акции в независимом Узбекистане произошли в Андижане в 2005 году. Поводом для них стало уголовное преследование 23 местных бизнесменов, которые пользовались авторитетом у жителей.

12 мая в день оглашения приговора собравшиеся сторонники заключенных решили освободить их силой. Группы протестующих взяли штурмом отделение милиции и воинскую часть, где завладели огнестрельным оружием. Ночью была захвачена тюрьма и освобождено более 500 человек.

На следующий день состоялся митинг в центре города, где собралось свыше четырех тысяч андижанцев. Они критиковали действия властей, приведших к росту бедности и безработицы.

13 мая в Андижан прибыл президент Узбекистана Ислам Каримов. Правительство и мятежники вступили в переговоры, причем сторону властей представлял не глава государства, а министр внутренних дел Закир Алматов.

Протестующие требовали освободить их сторонников, но Каримов не пошел на эти условия. Более того, было решено подавить мятеж силой. С таким предложением выступил председатель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов. Вечером на площадь выехали две колонны БТР и силовики открыли огонь по толпе.

Согласно официальным данным, было убито 187 человек, и все они являлись «террористами». Однако, по свидетельствам очевидцев, число жертв в разы превышало озвученную властями цифру.

Однако Мирзиеев поступил иначе: он сразу объявил, что, если народ против поправок, то они не будут рассматриваться. Начиная с вечера 2 июля жители Каракалпакстана стали получать смс с соответствующим текстом: статьи с 70 по 75, где прописан нынешний статус республики, останутся в действующей редакции.