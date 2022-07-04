В ШОС поддержали меры Узбекистана по обеспечению законности в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Представители Шанхайской организации сотрудничества выразили осуждение попыток дестабилизации обстановки в Узбекистане и поддержку мерам властей страны по обеспечению законности и правопорядка после событий в Каракалпакстане.

«Исполнительный комитет РАТС ШОС осуждая антиконституционные проявления и попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, выступая за сохранение стабильности, безопасности и устойчивого развития, в связи с имевшими место событиями 1 июля текущего года в Каракалпакстане, выражает поддержку принимаемым мерам правительством Республики Узбекистан по обеспечению законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, межнационального согласия и мирного сосуществования всех народов многонационального Узбекистана», – говорится в сообщении.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Иран и Узбекистан.