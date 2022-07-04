В Узбекистане временно изменили график рейсов Ташкент-Нукус-Ташкент

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания «Uzbekistan Airways» временно изменила график рейсов из Ташкента в столицу Каракалпакстана - Нукус. По новому расписанию будут выполняться в течение месяца, с 4 июля по 2 августа, сообщила пресс-служба авиокомпании.

С 4 июля по 2 августа рейсы HY017/018 по маршруту Ташкент – Нукус – Ташкент будут временно выполняться по новому графику.

Расписание:

• вылет из Ташкента в 16:20 (вместо 20:00);

• прилет в Нукус в 18:00 (вместо 21:40).

• вылет из Нукуса в 18:50 (вместо 22:30);

• прилет в Ташкент в 20:10 (вместо 23:50).

Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать в период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года.

В период чрезвычайного положения будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00. Въезд и выезд из Республики Каракалпакстан ограничены. Все массовые мероприятия запрещены.