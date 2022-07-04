Бывший госсекретарь США Киссинджер оценил лидерство Зеленского

Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) - В интервью Time бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский руководит страной в период великого перехода.

Зеленский проделывает героическую и выдающуюся работу, руководя страной, которая в нормальных условиях не избрала бы лидером человека с его прошлым, считает он.

«Он сделал Украину нравственным делом в период великого перехода. Остается выяснить, сможет ли он институционализировать то, что начал, или это влияние неординарной личности на очень драматическую ситуацию. Он не высказывался о том, как будет выглядеть мир после войны, с той же ясностью и убежденностью, с которой он руководил поисками войны. Но я считаю его великой фигурой», - сказал он.