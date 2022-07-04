экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бывший госсекретарь США Киссинджер оценил лидерство Зеленского
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) -  В интервью Time бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский руководит страной в период великого перехода.

Зеленский проделывает героическую и выдающуюся работу, руководя страной, которая в нормальных условиях не избрала бы лидером человека с его прошлым, считает он.

«Он сделал Украину нравственным делом в период великого перехода. Остается выяснить, сможет ли он институционализировать то, что начал, или это влияние неординарной личности на очень драматическую ситуацию. Он не высказывался о том, как будет выглядеть мир после войны, с той же ясностью и убежденностью, с которой он руководил поисками войны. Но я считаю его великой фигурой», - сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Программа мероприятий национального праздника Наадам-2022
  • В Узбекистане на 10 дней продлен срок обсуждения поправок в Конституцию
  • Что известно о Каракалпакстане?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com