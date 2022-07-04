США передали Узбекистану 2 миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 4 июля, Соединенные Штаты передали Узбекистану 2 миллиона доз вакцины Pfizer для продолжения борьбы с COVID-19.

Эта партия вакцины является частью 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, которые правительство США обязалось безвозмездно передать 115 странам через механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX), сообщили в американском посольстве в Ташкенте.

Выступая на церемонии прибытия вакцины, директор Управления здравоохранения Миссии USAID в Узбекистане Черри Гумапас сказала: «Эта поставка дополняет более чем 7,6 миллиона доз вакцин американского производства, которые Соединенные Штаты поставили в Узбекистан с июля 2021 года. Правительство США также поддержало предыдущую поставки в Узбекистан в рамках COVAX вакцин Moderna (7,7 миллиона доз) и AstraZeneca (2,6 миллиона доз).

В дополнение к предоставленным вакцины США через Агенство USAID и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставили более 18,2 млн долларов США для борьбы с COVID-19 в Узбекистане.

Почти две недели назад в Узбекистане, был зарегистрирован первый локальный случай Stealth-Omicron BA.2, одного из самых заразных вариантов COVID-19.