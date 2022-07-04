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Дизельное топливо завода Uzbekistan GTL соответствует стандарту Евро-6 , - Минэнерго Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Мировой лидер по независимой экспертизе, швейцарская компания SGS подтвердила качество синтетического дизельного топлива производства Uzbekistan GTL высоким требованиям европейского экологического стандарта Евро-6.

По информации Министерства энергетики Узбекистана, 1 июля швейцарской компанией SGS были проведены независимые лабораторные испытания синтетического дизельного топлива, производимого на заводе Uzbekistan GTL, результаты которых подтвердили соответствие всех параметров производимого GTL дизеля требованиям международных и национальных стандартов.

Ранее центральная лаборатория завода Uzbekistan GTL, аккредитованная узбекским Центром аккредитации, также получила подтверждение соответствие производимого синтетического дизельного топлива GTL требованиям стандартов.

Реализация синтетического дизельного топлива премиум-класса производства Uzbekistan GTL осуществляется через торговые платформы Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

Мощности завода Uzbekistan GTL позволяют производить до 1 миллиона тонн дизельного топлива в год.

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