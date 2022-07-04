Киссинджер: Я не призывал отдавать украинские территории России

Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) - Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер пояснил, что его речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе была неправильно понята общественностью, к передаче украинских земель России он не призывал. Об этом он заявил в интервью Time.

«Я никогда этого [призывов к передаче территорий — прим. ред.] не говорил. Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является довоенный статус-кво, то есть не следует вести войну с территорий, которые были украинскими, когда война началась, на территории, которые в то время числились в составе России или воспринимались как ее часть. И я предостерег от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России. Об этом нужно очень тщательно подумать. Сейчас Россия по-прежнему оккупирует 15% довоенной территории Украины — она должна быть безусловно возвращена Украине, прежде чем можно будет установить реальное прекращение огня», - сказал он.

По словам бывшего госсекретаря США, спорная территория — это небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крыма. «Крым, в частности, имеет значение для России, выходящее за рамки нынешнего кризиса», - сказал он.

Как считает дипломат, обострение территориальных споров может привести к неуправляемым последствиям. «Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах. Я безоговорочно за свободу Украины и ее значительную роль в Европе», - резюмировал Киссинджер.