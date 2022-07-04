Путин поручил дать отдых участвовавшим в боях за ЛНР военным

CentralAsia (CA) - Подразделения вооруженных сил, которые участвовали в «активных боевых действиях» в операции на Луганском направлении, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности», заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, передает РБК.

«Другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу», — добавил президент, выразив надежду, что на их направлениях все будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Вчера, 3 июля, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль всей территории ЛНР (Россия признает независимость ЛНР в границах Луганской области Украины). Сегодня президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска отведены от Лисичанска — последнего рубежа обороны ВСУ в Луганской области. При этом глава ЛНР Леонид Пасечник сегодня заявил, что нужно отодвинуть военных Украины подальше, чтобы они не могли обстреливать «республику».