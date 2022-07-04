Шойгу доложил Путину о потерях украинской армии в ЛНР

CentralAsia (CA) - В ходе наступательных действий российских сил в районе Лисичанска и Северодонецка общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251. Их раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает РБК.

В течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в «горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка, а также взято под контроль 25 населенных пунктов. Шойгу добавил, что всего в результате активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории.

Глава Минобороны рассказал, что в боях за Лисичанск ВСУ потеряли 12 самолетов, 6 зенитных ракетных комплексов и 39 танков, оставленных в городе. Кроме того, в ходе операции были уничтожены 166 орудий полевой и минометной артиллерии, а также 216 украинских автомобилей различного назначения.

3 июля Шойгу доложил Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР), в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска.