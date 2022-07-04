Президент Евросовета в разговоре с Мирзиеевым выразил соболезнования близким погибших в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - 4 июля состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе беседы рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-европейского многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Евросовета выступил в поддержку усилий Узбекистана по продолжению курса открытых реформ в стране, нацеленных на формирование сильного гражданского общества и правового государства.

«В этом контексте особо отмечена недопустимость дестабилизации обстановки в Каракалпакстане со стороны отдельных деструктивных сил. Шарль Мишель просил передать соболезнования семьям и близким погибших в результате беспорядков, организованных преступными элементами», - отметили в пресс-службе президента.

В ходе разговора особое внимание было уделено вопросу завершения подготовки Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

Состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Центральной Азии и дальнейшему повышению уровня многостороннего диалога с ЕС.

Поддержана организация крупных международных мероприятий в нашей стране, направленных на усиление взаимосвязанности, а также обеспечение безопасности и стабильности в регионе, в том числе по содействию установлению прочного мира и оказанию посильной помощи народу Афганистана.