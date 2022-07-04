Алматы в «желтой зоне». Опубликовано постановление главного санврача

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CentralAsia (KZ) - Официально Алматы в «желтой зоне» по распространений короновируса. Об этом сообщил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

За 3 июля по Казахстану зафиксированы 158 случаев заболевания. Из них в Алматы — 88, в столице — 35.

Согласно эпидемиологической матрице, страна в зеленой зоне, как и все оставшиеся города и области. Ближе всего к переходу в «желтую» находится Нур-Султан.

При переходе в «желтую зону» предусмотрены следующие меры:

Перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

Перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

Обязательное ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;

Рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

По данным Первого кредитного бюро, между «волнами коронавируса» в среднем проходит 5 месяцев. В Бюро также отметили, что в южных областях реже фиксировали заболевания коронавирусом, нежели в северных. В этот раз ситуация обстоит наоборот.

Согласно опубликованному постановлению санитарного врача Алматы рекомендации вступят в силу в 00:00 7 июля.

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Коронавирус в Казахстане

Карта распространения