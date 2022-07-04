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Рахмон поддержал усилия Мирзиёева по обеспечению стабильности Каракалпакстана

CentralAsia (TJ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июля провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей по итогам прошедшей в июне в Ташкенте встречи на высшем уровне.

В начале разговора президент Таджикистана выразил поддержку усилиям главы Узбекистана по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане.

Отдельное внимание уделено вопросам укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества.

Подчёркнута важность продвижения совместных и взаимовыгодных проектов в сфере торговли, транспорта промышленности, энергетики, сельского хозяйства и в других областях.

Президенты с удовлетворением отметили запуск железнодорожного пассажирского сообщения между Ташкентом и Душанбе и начало работы по проекту строительства Яванской ГЭС на реке Зарафшан.

Состоялся обмен мнениями по предстоящей очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

По данным пресс-службы таджикистанского лидера, президенты также обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности, а также взаимодействию двух стран в рамках региональных и международных организаций.

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