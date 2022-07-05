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Турция выразила поддержку Узбекистану в обеспечении мира в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 4 июля, состоялся телефонный разговор и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

В начале беседы М.Чавушоглу выразил твердую поддержку Турции решительным мерам, предпринятым Узбекистаном в целях обеспечения мира, безопасности и общественного спокойствия в Республике Каракалпакстан, всемерной поддержки устойчивого развития данного региона, сообщила пресс-служба МИДа.

Подчеркнута важность своевременной и комплексной реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-турецких встреч на высшем уровне.

Обсуждены организационные и содержательные аспекты, связанные с проведением запланированных мероприятий на двустороннем и многостороннем форматах, в том числе трехсторонней встречи «Узбекистан – Азербайджан – Турция» на уровне глав ведомств, курирующих вопросы внешней политики, экономики и транспорта, в г.Ташкенте.

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