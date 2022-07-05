Сегодня Сергей Лавров посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Монголию с рабочим визитом сегодня, 5 июля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Монголии.

В ходе визита Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх проведет переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам государственных отношений.

«5 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Улан-Батор с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх. Принципиальная договоренность об этом была достигнута главами внешнеполитических ведомств двух стран в ходе телефонного разговора 2 июня», - отметили в российском дипведомстве. В ведомстве добавили, что в ходе встречи министры «подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах».

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