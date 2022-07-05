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В Улан-Баторе семилетней девочке сделали успешную пересадку печени

CentralAsia (MNG) -  19 июня 2022 года семилетнему ребенку была успешно проведена трансплантация печени в Национальном центре здоровья матери и ребенка. Это седьмая операция по пересадке печени ребенку в Монголии и первая операция, проведенная в Национальном центре здоровья матери и ребенка.

Отделение общей хирургии Национального центра здоровья матери и ребенка и бригада по трансплантации печени во главе с главным хирургом Национального центра трансплантации печени О. Сэргэлэн успешно провели эту сложную операцию, и девочка была излечена от тяжелого заболевания.

Донором стала мама семилетней малышки, а операция, несмотря на сложность, прошла успешно. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Девочка продолжает получать лечение после пересадки печени. Однако ее 29-летняя мать, ставшая донором, выздоровела и была выписана из больницы.

Стоимость этой операции по пересадке печени ребенку полностью покрывает Больничная касса.

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