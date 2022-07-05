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Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ посетит с официальным визитом Сингапур

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 6-9 июля посетит с официальным визитом по приглашению премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна.

Этот визит является первым визитом на уровне премьер-министра Монголии в Сингапур за 11 лет.

В ходе визита премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ проведет официальные переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, встретится с президентом Сингапура Халимой Яакоб и министром связи и информации Сингапура Жозефиной Тео. Он также планирует посетить Сингапурскую организацию сотрудничества, Центральный сберегательный фонд, Совет по жилищному строительству и развитию, Международный фонд Temasek и Национальный университет Сингапура соответственно и встретиться с руководством этих организаций.

Этот визит внесет реальный вклад в укрепление дружественных отношений с Сингапуром, членом АСЕАН и влиятельной страной Юго-Восточной Азии, стимулирование политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-инвестиционной, экономической и других сферах.

В рамках «Политики нового возрождения» Монголии, проектов, которые должны быть реализованы, реформы государственной службы, развития электронного правительства, городского планирования, информационных технологий и наращивания кадрового потенциала, будет изучен передовой опыт Сингапура, и будет достигнут четкое соглашение о локализации их в Монголии.

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