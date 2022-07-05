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Комитет ООН по правам женщин представил отчет по Монголии

CentralAsia (MNG) -  Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) обнародовал свои выводы в отношении Азербайджана, Многонационального Государства Боливия, Монголии, Марокко, Намибии, Португалии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, государств-участников, которые он рассмотрел в ходе своего последнего сессия.

Выводы содержат положительные аспекты выполнения каждой страной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также основные проблемы и рекомендации Комитета.

В отчете подчеркивается, что в Монголии за последние пять лет не было рассмотрено ни одного судебного дела о дискриминации в отношении женщин и девочек в соответствии с Уголовным кодексом, что может свидетельствовать о том, что определение дискриминации является слишком узким, а бремя доказывания слишком тяжелым для женщин.

Комитет призвал Монголию принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, запрещающее любую дискриминацию в отношении женщин и девочек в общественной и частной сферах.

Учитывая сохранение стереотипов в отношении женщин в стране, Комитет рекомендовал Монголии принять комплексную стратегию по искоренению дискриминационных стереотипов в отношении роли и обязанностей женщин в семье и обществе.

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