Увлекательные туристические маршруты в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Готовы к летнему путешествию? Помимо путешествия по красивым местам Монголии, есть несколько интересных идей для поездок по столице Монголии Улан-Батору. Представляем вам интересные и экстремальные идеи путешествий по Улан-Батору.

Однодневная поездка на лошадях, мотоцикле и лодке

Тэрэлж считается одним из самых красивых мест, которые стоит посетить путешественникам, желающим отдохнуть в окрестностях Улан-Батора. Здесь можно найти массу развлечений, особенно для любителей экстрима. Вам понравится множество мероприятий, таких как научиться стрелять из лука, играть в интересные игры, кататься на лошадях и наслаждаться водяными прогулками. Самое главное, вы можете познакомиться с интересными людьми и подружиться со схожими интересами⁠⁠.

Полет на параплане в тандеме с инструктором

Параглайдинг — это то, что должен попробовать каждый, кто ищет незабываемые впечатления. Также это самый простой и недорогой способ познакомиться с воздушной стихией. Полет на параплане в тандеме с квалифицированным инструктором каждый год организует Клуб парапланеристов Монголии. Время полета длится 15 минут на высоте 500-800 метров. Полет на параплане с инструктором на высоте 400-600 м – длится 10 минут.

Во время полета на параплане вы полюбуетесь видом на город Улан-Батор и насладитесь парением в воздухе. О мягком приземлении позаботится тандем-инструктор.

Экстремальная Монголия

Этот тур понравится тем, кто хочет принять участие в приключенческих мероприятиях, которые могут стимулировать выброс адреналина. В программу тура входят: скалолазание, прогулка по 110-метровому подвесному мосту и зиплайн.

Путешествие на электробайке

Путешествие на электровелосипеде даст вам возможность отправиться в приключение и освежиться новыми ощущениями. Поездка подходит для опытных велосипедистов или мотоциклистов старше 18 лет.

Перед поездкой необходимо ознакомиться со всей информацией и инструкциями по использованию электровелосипедов. Кроме того, вам понадобится удобная одежда, перчатки и обувь на жесткой подошве.

Познавательное путешествие по Хустайн Нуруу

Предлагаем вам интересную и познавательную экскурсию в национальный парк Хустайн-Нуруу. Он расположен примерно в 100 км к западу от Улан-Батора. Посетив национальный парк, вы сможете насладиться дикой природой и увидеть Тахи или лошадь Пржевальского. Также для вас будет интересной поездкой узнать о многих редких растениях с помощью биологов.

В настоящее время в этом районе обитает более 390 тахи или лошадей Пржевальского, поскольку в 1993 году он был взят под особую государственную охрану как «природный заповедник». Вы также можете увидеть оленей, сурков, газелей и около 213 видов птиц.

В результате Хустайн Нуруу стал одним из основных туристических направлений в Монголии.

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