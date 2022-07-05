Проект «Монгольский металлургический комплекс-I» обеспечит 50 процентов внутренних потребностей в стали

CentralAsia (MNG) - Вчера состоялась дискуссия на тему «Новая политика возрождения – Монгольская сталь» для обсуждения и определения решений проблем, возникших при реализации проекта «Монгольский металлургический комплекс-I».

Одной из основных целей правительственной «Политики нового возрождения» является постепенное строительство заводов, перерабатывающих конечную продукцию с добавленной стоимостью и импортозамещающую. В связи с этим реализуется проект «Монгольский металлургический комплекс-I» с целью производства стального литья из отечественной железной руды и удовлетворения внутреннего рынка.

В обсуждении приняли участие вице-премьер-министр С.Амарсайхан и представители Минфина, Минэкономразвития, Мингорно-тяжелой промышленности, Минэнерго, Агентства по координации политики в сфере государственного имущества, Дарханского металлургического комбината, а также ряд специалистов ассоциации.

В своем выступлении на дискуссии вице-премьер-министр С.Амарсайхан сказал: «Промышленный сектор является главной движущей силой экономического развития страны. Поддержка экспорта переработанной горнодобывающей продукции, увеличение производства продукции, замещающей импорт, и обеспечение независимости и безопасности экономики важны для развития Монголии. Поэтому проект «Монгольский металлургический комплекс-I» реализуется».

Со строительством комплекса стальная отливка будет производиться из отечественной железной руды и обеспечит более 50 процентов внутренних потребностей. Это также имеет большое экономическое значение, например, стабилизация цен на основные материалы в строительной отрасли и сохранение потока иностранной валюты в Монголии.

«Он послужит одной из ступенек на пути к превращению из страны-потребителя в «страну-производителя», открыв путь для развития малых и средних предприятий вслед за тяжелой промышленностью и создав в первую очередь около 1900 рабочих мест. Правительство по-прежнему будет уделять внимание решению проблем инфраструктуры, таких как энергетика и автомобильный транспорт, которые ограничивают развитие промышленного сектора, обеспечению координации между отраслями и улучшению правовой среды», — добавил он.

Напомним, что технико-экономическое обоснование проекта «Монгольский металлургический комплекс-1» на базе железорудных месторождений района Дархан-Сэлэнгэ в рамках программы Правительства Монголии по развитию тяжелой промышленности Монголии было одобрено специалистом по минеральным ресурсам Совет при Министерстве тяжелой промышленности 30 сентября 2021 года.

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