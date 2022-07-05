экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Калмыцкий борец Сайхан Имеев представит республику на монгольском «Наадам»

CentralAsia (MNG) -  Калмыцкий борец Сайхан Имеев прибыл в Монголию. Право представлять республику в турнире в Монголии он завоевал, став одним из победителей «Эрин гурвн наадн» («Три мужских игрища») в Элисте.

«Три мужских игрища» прошли 29 мая под эгидой Центрального хурула Калмыкии накануне священного месяца Урс Сар. Они включали в себя стрельбу из лука, борьбу на поясах и скачки. Сайхан победил в борьбе на поясах в весовой категории до 85 кг.

Это первый участник из Калмыкии в турнире, посвященном монгольскому национальному празднику.

В этом году Монголия отмечает 2231-летие образования Монгольской государственности, 816-летие образования Великой Монгольской империи, 101-ую годовщину Монгольской народной революции и 33-летие Монгольской демократической революции.

Мероприятия состоится с 11 по 13 июля. О значимости турнира говорит тот факт, что его называют монгольской версией Олимпийских игр.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане на Курбан айт можно провести обряд жертвоприношения онлайн
  • Сегодня Сергей Лавров посетит Монголию
  • Путин поручил дать отдых участвовавшим в боях за ЛНР военным


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com