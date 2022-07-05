Калмыцкий борец Сайхан Имеев представит республику на монгольском «Наадам»

CentralAsia (MNG) - Калмыцкий борец Сайхан Имеев прибыл в Монголию. Право представлять республику в турнире в Монголии он завоевал, став одним из победителей «Эрин гурвн наадн» («Три мужских игрища») в Элисте.

«Три мужских игрища» прошли 29 мая под эгидой Центрального хурула Калмыкии накануне священного месяца Урс Сар. Они включали в себя стрельбу из лука, борьбу на поясах и скачки. Сайхан победил в борьбе на поясах в весовой категории до 85 кг.

Это первый участник из Калмыкии в турнире, посвященном монгольскому национальному празднику.

В этом году Монголия отмечает 2231-летие образования Монгольской государственности, 816-летие образования Великой Монгольской империи, 101-ую годовщину Монгольской народной революции и 33-летие Монгольской демократической революции.

Мероприятия состоится с 11 по 13 июля. О значимости турнира говорит тот факт, что его называют монгольской версией Олимпийских игр.

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