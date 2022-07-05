Лавров прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл в столицу Монголии Улан-Батор с рабочим визитом. В аэропорту его встречал заместитель министра иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж.

Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Монголии и встретится с высшим политическим руководством страны, сообщил МИД России.

Главные дипломаты двух стран подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также ход реализации Россией и Монголией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, по развитию дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, транспорта, инфраструктуре, энергетике и в гуманитарной сфере, сообщили в МИД России в преддверии переговоров. Также будет обсуждено расширение сотрудничества как на международной арене, так и в регионе.

Лавров также может проинформировать своего монгольского коллегу о ходе российской спецоперации в Украине. Улан-Батор ранее заявил, что Монголия будет придерживаться своего нейтрального принципа в отношении Украины и специальной военной операции России. В марте 2022 года, когда Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) голосовала за резолюцию о гуманитарной ситуации в Украине, Монголия воздержалась, и она снова воздержалась в апреле, когда ГА ООН проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека.

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