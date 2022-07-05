В Монголии намерена запустить набора инструментов для трансграничной безбумажной торговли

CentralAsia (MNG) - Всемирная торговая организация (ВТО) в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) организовала виртуальное мероприятие по запуску «Инструментария для трансграничной безбумажной торговли».

Мероприятие собрало около 130 участников, чтобы обсудить растущую роль трансграничной безбумажной торговли в устранении торговых барьеров и практических инструментов, отвечающих потребностям в цифровизации торговли.

В своем выступлении на презентации инструментария заместитель Генерального директора Анабель Гонсалес подчеркнула, что «Безбумажная торговля может быть очень мощным инструментом для снижения торговых издержек, что является ключом к тому, чтобы сделать экономику более эффективной, глобальную торговлю более инклюзивной, а цепочки поставок более устойчивыми».

За запуском последовала панельная дискуссия с докладчиками из Монголии, Мексики и Филиппин о том, как эффективно устранить препятствия для трансграничной безбумажной торговли с помощью контрольного списка правовой и технической готовности, разработанного ЭСКАТО, и инструментария.

Монголия ратифицировала Рамочное соглашение об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 27 апреля 2022 года. Присоединение Монголии к этому Рамочному соглашению имеет решающее значение для снижения торговых издержек за счет оцифровки экспортных и импортных документов и упрощения торговых процедур.

источник: МИД Монголии

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