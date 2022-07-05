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Глава комендатуры Каракалпакстана рассказал о жертвах в ходе беспорядков
Рустам Джураев
Рустам Джураев

CentralAsia (UZ) -  В результате беспорядков в Каракалпакстане пострадали 243 человека. Из них 149 человек, обратившихся к врачам, получили первую помощь, им разрешили продолжить лечение дома. Об этом сообщил комендант Каракалпакстана, командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев, передает kun.uz.

В настоящее время в больницах остаются 94 пациента, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов, заявил он.

По его данным в ходе беспорядков погибли 14 гражданских лиц и четыре военнослужащих.

Джураев также сообщил, что из 14 погибших гражданских лиц 13 находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее в органах прокуратуры сообщили, что 1-2 июля в Нукусе в результате беспорядков пострадали 243 человека и обратились за медицинской помощью. Среди них 38 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 516 человек, многих уже отпустили.

Согласно данным правоохранителей, в ходе беспорядков погибли 18 человек.

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