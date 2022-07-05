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Президент Монголии направил приветствие своему американскому коллеге

CentralAsia (MNG) -  По случаю Дня независимости США президент Монголии Хурэлсух Ухнаа направил приветственное письмо президенту США Джо Байдену и передал поздравления от имени народа Монголии народу США.

Подчеркнув отмечаемое в этом году 35-летие установления дипломатических отношений, президент Хурэлсух выразил искреннюю благодарность Соединенным Штатам за предоставление вакцин и другой материальной помощи народу Монголии в трудные времена пандемии. Президент также подтвердил приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами, одним из ключевых третьих соседей Монголии.

4 июля американцы отпраздновали свои свободы и независимость США, которые поддерживали и защищали миллионы солдат, политических лидеров, правозащитников, сотрудников правоохранительных органов, лидеров гражданского общества и простых американских граждан. Соединенные Штаты продолжают поддерживать независимость свободных наций во всем мире.

С момента провозглашения независимости в 1776 году Соединенные Штаты столкнулись со значительными трудностями в течение 246 лет — кровавой гражданской войной, нападениями со стороны иностранных государств, внутренними беспорядками, терроризмом, экономическими кризисами, стихийными бедствиями и глобальными пандемиями.

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