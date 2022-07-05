Шесть граждан Туркменистана задержаны в Турции по подозрению в подделке документов

CentralAsia (TM) - В Турции задержаны шесть граждан Туркменистана, подозреваемых в подделке документов для нелегальных мигрантов. Об этом сообщило издание Sozcu.

По информации следствия, преступная сеть продавала фальшивые документы, необходимые для проживания и трудоустройства в Турции, а также поддельные дипломы о высшем образовании и водительские права. В качестве «офиса» группировка использовала квартиру в «туркменском» районе Стамбула Аксарай.

Финансовая полиция долго следила за группировкой, а 24 июня провела операцию по задержанию подозреваемых. В квартире в Аксарае изъяли 76 дипломов, 63 страховых документа, 20 видов на жительство, 19 доверенностей, 17 удостоверений личности, 16 паспортов, 14 туркменских справок об отсутствии судимости. Все эти документы были фальшивыми. Также были изъяты множество поддельных печатей и штампов, аппаратура для изготовления документов, фальшивые деньги (16 тысяч 450 долларов, 17 тысяч евро, 46 фальшивых монет номиналом 2 евро) и 177 граммов наркотиков.

После задержания суд избрал двоим подозреваемым меру пресечения в виде ареста, а одного поместили под надзор. Остальных троих на время следствия отпустили на свободу.

Как отмечает turkmen.news, до пандемии COVID-19 Турция была самым популярным направлением трудовой миграции у граждан Туркменистана. При этом туркменское консульство в Турции, как и в других странах, не продлевало срок действия загранпаспортов. Для этого необходимо было возвращаться на родину. Многие не успевали вернуться в срок, а потом не решались ехать на родину, потому что из-за просрочки паспорта их бы не выпустили обратно. После начала эпидемии ситуация усугубилась, число «нелегалов поневоле» резко выросло. Лишь летом 2021 года консульства начали ставить в паспорта мигрантов штампы о продлении (что все равно не равнозначно полноценной выдаче нового документа).