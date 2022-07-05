Зеленский создал 14 военных администраций в Донбассе

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал военные администрации в 14 населенных пунктах Донецкой области, подконтрольных Киеву, сообщается на сайте главы государства. ДНР считает всю область своей территорией, Россия признала ДНР в границах области.

Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской администрациях.

Россия с 24 февраля проводит в Украине военную «операцию» по приказу президента Владимира Путина. Незадолго до этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины. На Украине действует военное положение и объявлена мобилизация. Минобороны РФ 3 июля объявило о взятии под контроль территории ЛНР.