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Верховный Представитель ЕС и глава МИД Узбекистана обсудили обстановку в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  В понедельник 4 июля и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщила пресс-служба МИД, европейская сторона информирована о текущей ситуации в Каракалпакстане, принимаемых мерах по недопущению дестабилизации обстановки, обеспечению мира, спокойствия и общественной безопасности в регионе.

Рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в сферах, представляющих взаимный интерес.

Обсуждены организационные и содержательные аспекты первой министерской конференции «Евросоюз – Центральная Азия» по укреплению взаимосвязанности и устойчивому развитию, а также встречи министров иностранных дел ЕС и стран Центральной Азии, проводимых в текущем году в Узбекистане.

Особое внимание уделено участию европейской стороны в Международной конференции по Афганистану в Ташкенте 25-26 июля 2022 года.

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